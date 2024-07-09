Военные отразили массированную атаку украинских БПЛА на Ростовскую область

Голубев: ПВО и РЭБ поразили несколько десятков дронов ВСУ в Ростовской области

Системы ПВО и РЭБ поразили и подавили несколько десятков воздушных целей в небе над Ростовской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Атака беспилотников началась около 02:00. Средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны подавили и уничтожили несколько десятков украинских дронов.

«В результате воздушной атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции <…>. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой растительности», — сообщил глава региона.

Системы ПВО продолжают работу, добавил Голубев.

Ранее ростовские паблики написали, что местные жители слышали звуки летящих дронов в 30 километрах от города.