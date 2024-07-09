Системы ПВО за ночь перехватили дроны ВСУ над пятью регионами России

МО: в ночь на 9 июля военные сбили 37 БПЛА над пятью областями России

Средства противовоздушной обороны сбили за ночь почти 40 беспилотников ВСУ над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Самую массированную атаку дронов зафиксировали в Ростовской области — в ней нейтрализовали 21 БПЛА. Над территорией Белгородской области военные ликвидировали три беспилотника, а над Курской — семь.

Пять украинских дронов уничтожили под Астраханью, еще два аппарата сбили под Воронежем.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что жертвами ударов ВСУ за последние сутки стали четыре человека. Он добавил, что ранения получили 20 местных жителей.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в ночь на 9 июля ВСУ попытались совершить массированную атаку на объекты на территории северной части региона. По его словам, военные отразили нападение, никто из жителей не пострадал.