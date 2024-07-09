Четыре дрона ВСУ сбили ночью в двух районах Курской области

В двух районах Курской области ночью сбили четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«Ночью наши бойцы ПВО сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах. Благодарю за защиту!» — указал он.

Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам ракет опасно. Также нельзя их трогать, при этом стоит сообщить о находке по телефону 112, уточнил Смирнов.

Ночью в Курской области объявили опасность атаки БПЛА. Только под утро губернатор сообщил об отбое. По данным Минобороны, силы ПВО ликвидировали под Курском семь дронов.

Накануне вечером украинские боевики также атаковали беспилотниками регион. В результате удара загорелась крыша районной больницы в Судже.

Неоднократной атаке ВСУ подвергся еще один приграничный регион. В результате ударов по Белгородской области погибли четыре человека, еще 20 получили разные ранения.