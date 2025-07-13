Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила почти 700 БПЛА за неделю

Над территорией ДНР система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила за минувшую неделю почти 700 беспилотников, из них больше половины — в Горловке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.
«Купол Донбасса» остановил 694 БПЛА, из них 394 над Горловкой, оставшиеся 300 — над Донецком и Макеевкой. Взрывотехники отыскали и уничтожили все упавшие на землю обломки.
Украинские боевики нацелили на Донецкий машиностроительный завод созданный из самодельного подрывного заряда и средства инициирования беспилотник «Чаклун», на частные дома в Макеевке — FPV-дрон мультироторного типа. В Горловке военные сбили беспилотник самолетного типа «Вектор», который использовался как дрон-матка для малых дронов.
В Донбассе продолжили находить сброшенные с беспилотников противопехотные мины «Лепесток». Боевики начали маскировать их по-новому, заворачивая в ткань.
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