ВСУ стали маскировать мины «Лепесток» по-новому

Вооруженные силы Украины начали применять на СВО новый метод маскировки мин «Лепесток». Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает, в том числе, в населенные пункты», — сказал он.

Снаряд предварительно заворачивают в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы. В итоге со стороны мины выглядят как обычный мусор. Боевики сбрасывают такие боеприпасы с помощью беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на три километра вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской области. Враг стал спешно минировать территорию и возводить укрепления, чтобы остановить наступление.