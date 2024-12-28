Система ПВО «Купол Донбасса» предотвратила атаку на завод в Макеевке

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» подавила дрон самолетного типа, с помощью которого ВСУ пытались ударить по Макеевскому машиностроительному заводу. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Специалисты собрали обломки оснащенного взрывчаткой беспилотника и уничтожили их контролируемым подрывом.

«Благодаря профессиональным действиям наших защитников, жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — отметили в пресс-службе.

В ночь на 28 декабря системы противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами 56 БПЛА. Военные сбили 11 дронов в Белгородской области, 28 — в Воронежской и 17 — в Ростовской. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что из-за атаки пострадали два мирных жителя Красногвардейского района. Они получили осколочные ранения.