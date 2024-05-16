Сирена ракетной опасности зазвучала в Белгороде | 360°

16 мая 2024, 13:56
Сирена ракетной опасности зазвучала в Белгороде
Губернатор Гладков: в Белгороде объявили о ракетной опасности
Днем 16 мая в Белгороде ввели режим ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей спуститься в укрытия.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — заявил он.
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Гладков посоветовал всем, кто в момент опасности оказался в здании, спрятаться в комнате без окон, например, в коридоре или ванной. Остальных он призвал спуститься в укрытия. Сигнал ракетной опасности отменили в 13:55, спустя 14 минут после включения сирены.
Ночью в Белгороде прогремели шесть взрывов. Военные ликвидировали два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету «Точка-У» и один дрон.
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