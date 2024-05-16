Снаряды «Ольха», ракету «Точка-У» и беспилотник сбили над Белгородской областью | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 07:32 Снаряды «Ольха», ракету «Точка-У» и беспилотник сбили над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили в Белгородской области «Ольха», «Точка-У» и БПЛА РИА «Новости»

Читать 360 в

Украинские военные ночью 16 мая пытались атаковать Белгородскую область. В регионе ликвидировали снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха», ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» и беспилотник, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“, одна ракета тактического комплекса „Точка-У“ и один БПЛА над территорией Белгородской области», — объявила пресс-служба.

Реклама

По информации министерства, киевский режим планировал ударить по объектам на территории России. Кроме Белгородской области украинские военные атаковали другие регионы. В Крыму засекли шесть беспилотников, из них четыре сбили и два перехватили. В Тульской области уничтожили два дрона, в Брянской и Калужской — по одному.

Жители Белгорода ночью сообщали о шести взрывах. В городе объявили ракетную опасность.