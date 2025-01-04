«Символ неудачи». В Германии оценили элитную бригаду ВСУ
Welt: элитная бригада ВСУ «Анна Киевская» стала символом позорных неудач Украины
Элитную украинскую 155-ю механизированную бригаду имени Анны Киевской, которая прошла подготовку на Западе, назвали символом позорных военных неудач Киева. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.
Издание опубликовало статью под названием «Разгром киевской престиж-бригады».
«Боеспособное украинское элитное подразделение стало символом украинской неудачи. При этом ее история — не единичный случай», — говорится в материале.
До этого американский журнал Forbes написал, что 155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия в зону боевых действий в районе Красноармейска (Покровска). Выяснилось, что из 5800 военных свыше 1700 дезертировали, причем еще во время прохождения подготовки в Польше, Франции и на западе Украины.
По словам главного редактора украинского издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, формирование элитной бригады ВСУ было «сплошным организационным хаосом» практически по всем компонентам.