Элитную украинскую 155-ю механизированную бригаду имени Анны Киевской, которая прошла подготовку на Западе, назвали символом позорных военных неудач Киева. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt .

Издание опубликовало статью под названием «Разгром киевской престиж-бригады».

«Боеспособное украинское элитное подразделение стало символом украинской неудачи. При этом ее история — не единичный случай», — говорится в материале.

До этого американский журнал Forbes написал, что 155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия в зону боевых действий в районе Красноармейска (Покровска). Выяснилось, что из 5800 военных свыше 1700 дезертировали, причем еще во время прохождения подготовки в Польше, Франции и на западе Украины.

По словам главного редактора украинского издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, формирование элитной бригады ВСУ было «сплошным организационным хаосом» практически по всем компонентам.