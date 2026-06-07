Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 95 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над акваторией Черного моря, Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем, Ярославской, Тульской, Смоленской, Ростовской, Новгородской, Курской, Калужской, Брянской и Белгородской областями.

Днем ранее сбитый украинский беспилотник в Севастополе попал в стену жилого пятиэтажного дома, заявлял губернатор Михаил Развожаев. БПЛА не сдетонировал, экстренные службы вовремя эвакуировали людей и ликвидировали неразорвавшуюся боевую часть.

До этого в Санкт-Петербурге в результате атаки БПЛА пострадали три человека. Также в субботу украинские БПЛА нанесли удар по Брянской области, там ранения получили женщина и двое ее детей шести и семи лет.