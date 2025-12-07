Силы ПВО за ночь уничтожили 77 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 42 беспилотника сбили над Саратовской областью, 12 — над Ростовской, 10 — над Крымом, девять на Волгоградской областью.

Также два дрона ликвидировали над Белгородской областью и по одному — над Астраханской, а также Чеченской республикой.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что дроны также атаковали север региона. На окраине хутора Колундаевский повреждения получила вышка линии электропередач, местные жители не пострадали.

Днем ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 116 украинских дронов. Обломки некоторых из них упали в разных частях Рязани, отмечал губернатор Павел Малков.