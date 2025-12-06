Силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 29 БПЛА сбили над территорией Рязанской области, 27 — над Воронежской, 23 — над Брянской, 21 — над Белгородской.

Еще шесть дронов уничтожили над Тверской областью, по три — над Липецкой и Курской, два — над Тамбовской, еще по одному — над Орловской и Тульской.

Telegram-канал Mash отмечал, что дрон-камикадзе «Лютый» врезался в многоэтажный дом в Рязани. Вспыхнула крыша жилого строения, обломки упали на припаркованный внизу автомобили.