Обломки БПЛА упали в разных районах Рязани

Возгорание от упавшего в Рязани беспилотника потушили. Обошлось без пострадавших и серьезных разрушений, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegram-канале .

Силы ПВО, по его информации, сбили несколько беспилотников. Обломки упали в разных районах города.

«Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — сообщил глава региона.

Жители Рязани услышали не менее 14 взрывов над городом. Один из беспилотников стал причиной возгорания на крыше многоэтажки в Советском районе.

Ранее беспилотник повредил фасад дома в высотном комплексе «Грозный-Сити». глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил украинских боевиков о жестком ответе на атаку.