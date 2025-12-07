Украинские дроны атаковали север Ростовской области
Слюсарь: БПЛА ВСУ атаковали север Ростовской области, повреждена вышка ЛЭП
Беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали северную часть Ростовской области, повреждения получила вышка линии электропередач на окраине хутора Колундаевский. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, никто из местных жителей не пострадал.
«Ночью под атакой врага был север Ростовской области. БПЛА подавали и уничтожили в Каменске, Шолоховском и Чертковском районах. В Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский получила повреждения вышка ЛЭП», — написал глава региона.
Слюсарь добавил, что 250 жителей хутора остались без электроснабжения. В светлое время суток начнутся восстановительные работы.
Днем ранее обломки украинских дронов повредили заправку, жилые дома, припаркованные автомобили и школу в Воронежской области.