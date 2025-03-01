Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны в течение прошлой ночи уничтожили над территорией России 48 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 21 БПЛА сбили над территорией Тверской области, 11 — над Крымом, пять — над Брянской областью, по три — Ростовской и Белгородской областями, по два — над Липецкой и Смоленской областями, еще один — над Курской областью.

Вечером 28 февраля российские силы ПВО отразили атаку БПЛА на Крым, Тверскую, Калужскую, Орловскую и Брянскую области. В городе Удомля обломки подбитого дрона попали в окна дома. Жильцы временно эвакуировались в образовательное учреждение. Власти сообщили, что после ликвидации ЧП люди смогут вернуться домой.

Также ранее двухэтажный коммерческий объект пострадал при атаке беспилотника на Белгород.