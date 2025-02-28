Фрагменты дрона ВСУ попали в жилой дом в Тверской области

Атака БПЛА произошла в Тверской области. Осколок дрона влетел в квартиру на шестом этаже в жилом доме в городе Удомля, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

По предварительным данным, никто не пострадал. Региональные власти продолжают оценивать ситуацию и предпринимать меры для обеспечения безопасности жителей. Жителей временно размещают в одном из образовательных учреждений.

Дежурные силы ПВО отразили атаку беспилотников над Тверской областью. Губернатор Игорь Руденя сообщал, что мониторинг воздушного пространства продолжается. В настоящее время походит процесс ликвидации БПЛА в небе над регионом.

По данным Минобороны, 28 февраля в течении двух часов силы ПВО уничтожили 53 дрона ВСУ над Крымом и тремя российскими областями. Из них 43 украинских беспилотника сбили над территорией Брянской области.