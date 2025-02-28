Силы ПВО сбили 53 дрона ВСУ над Крымом и тремя регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 53 дрона ВСУ над Крымом и тремя областями России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 17:44 до 19:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата», — уточнило оборонное ведомство.

Российские военные ликвидировали 43 украинских беспилотника над территорией Брянской области. Кроме того, еще пять дронов ВСУ уничтожили над территорией Республики Крым, четыре дрона — над Орловской областью и один — над Калужской областью.

Ранее оборонное ведомство сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 28 февраля. Российские зенитчики сбили дроны ВСУ над территориями Орловской, Курской, Брянской и Смоленской областей, а также над Краснодарским краем.

До этого украинский FPV-дрон поджег жилой дом в курском селе Лобановка, обошлось без пострадавших.