Коммерческий объект пострадал при атаке дрона на Белгород

Украинский беспилотник повредил фасад коммерческого здания в Белгороде. Жители города не пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Город Белгород атакован беспилотником ВСУ. Пострадавших нет», — объявил он.

Гладков показал двухэтажное здание, в которое врезался беспилотник. Несколько фасадных панелей получили повреждения.

Кроме коммерческого объекта пострадала, по словам губернатора, линия электропередачи. Оперативные службы выехали на место происшествия.

Вечером 28 февраля российские силы ПВО отразили атаку на Брянскую, Орловскую, Калужскую, Тверскую области и Крым. В городе Удомля обломки подбитого дрона влетели в окна дома. Жильцы временно эвакуировались в образовательное учреждение. Власти сообщили, что после ликвидации последствий они смогут вернуться домой.