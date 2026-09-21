Два человека пострадали при ударах дронов ВСУ в Брянской области

Два человека получили ранения при ударах дронов ВСУ по грузовому и легковому автомобилям в Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, беспилотник нанес удар по грузовику рядом с селом Мишковка Стародубского округа. Водитель получил ранение, ему назначили амбулаторное лечение.

Также дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль на трассе «Стародуб — Клинцы». Водителю диагностировали осколочные ранения, мужчину привезли в больницу.

«Желаю скорейшего выздоровления», — написал Ковальчук.

Днем ранее украинский беспилотник атаковал маршрутное такси в пригороде Стародуба, пострадали четыре человека, сообщал Ковальчук. Еще один дрон нанес удар по легковой машине, осколочные ранения зафиксировали у двух мужчин. Врио губернатора сообщал, что пострадавших оперативно доставили в больницу.