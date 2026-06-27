Силы ПВО за ночь сбили над Россией 175 беспилотников
За минувшую ночь с 20:00 26 июня по 8:00 27 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 175 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе».
БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.
Накануне ночью силы ПВО уничтожили 660 беспилотников ВСУ. Еще 46 нейтрализовали за два часа с семи до девяти утра. Из них 47 были уничтожены в столичном регионе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.