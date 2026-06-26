Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло до 47

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Еще два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил градоначальник.

До этого Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили 45 дронов в Московском регионе ночью и утром. В итоге количество сбитых на подлете к столице БПЛА достигло 47.

Вчера вечером в Подмосковье объявили ракетную опасность. Местных жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытия.

Утром 25 июня Минобороны сообщило, что силы ПВО ликвидировали 269 беспилотников над российскими регионами. Дроны сбили в 10 областях, в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму и над акваторией Черного моря.