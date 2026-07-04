Силы ПВО за ночь сбили 389 украинских БПЛА

В течение прошлой ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 389 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА сбивали над Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем, Тульской, Тверской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Псковской областями.

Также беспилотники ликвидировали в небе над Ленинградской, Новгородской, Курской, Липецкой, Владимирской, Калужской, Белгородской и Брянской областями.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что число сбитых БПЛА в регионе исчисляется десятками. Обломки упали в районе порта Высоцк, дополнительная информация пока что уточняется.

В пятницу ВСУ атаковали рынок в Токмаке Запорожской области, погибли пять человек.