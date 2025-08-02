Силы ПВО за ночь сбили 112 украинских беспилотников

В течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 112 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 34 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Рязанской областью, пять — над Самарской областью, четыре — над Пензенской областью.

Также два дрона ликвидировали над Белгородской областью, по одному — над Липецкой областью и Крымом, 11 — над Черным и Азовским морями.

В Ростовской области при атаке БПЛА на промышленное предприятие погиб один человек, сообщал глава региона Юрий Слюсарь. Он выразил соболезнование близким и родным мужчины.

Также беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске. На этом фоне Росавиация вводила ограничения на полеты в четырех аэропортах России.