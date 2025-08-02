Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске

БПЛА атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске в Самарской области

Утром в субботу украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

По его словам, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

«В целях безопасности граждан ввели временные ограничения работы мобильного интернета», — написал Федорищев.

Губернатор добавил, что в аэропорту «Курумоч» в настоящее время действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Ранее боевики также нанесли удар беспилотниками по Рязанской области. Местные жители слышали работу противовоздушной обороны, в некоторых районах заметили пожары.