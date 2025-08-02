Утром в субботу украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
По его словам, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
«В целях безопасности граждан ввели временные ограничения работы мобильного интернета», — написал Федорищев.
Губернатор добавил, что в аэропорту «Курумоч» в настоящее время действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
Ранее боевики также нанесли удар беспилотниками по Рязанской области. Местные жители слышали работу противовоздушной обороны, в некоторых районах заметили пожары.
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске
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