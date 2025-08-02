В четырех российских аэропортах ввели ограничения 2 августа

Росавиация: ограничения ввели в аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Тамбова

В ночь на 2 августа в четырех российских аэропортах ввели ограничения на полёты. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В 02:09 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Саратова и Тамбова.

В 04:55 ограничения на полеты объявили в аэропорту Самары, а в 05:17 — в воздушной гавани Пензы.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Днем ранее в аэропорту Шереметьево один рейс отменили и порядка 20 перенесли. Среднее время задержек составляло от 30 минут до двух часов. По данным Telegram-канала Baza, ситуация была связана с введением план «Ковер» в воздушных гаванях других регионов.

Также стало известно, что «Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов после хакерской атаки 28 июля.