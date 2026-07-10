Силы ПВО за ночь ликвидировали 11 беспилотников ВСУ над Херсонской областью

За ночь силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы ликвидировали 11 украинских дронов над Херсонской областью. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале .

«Этой ночью ПВО и мобильные огневые группы сбили 11 вражеских БПЛА в небе над Херсонской областью», — написал он.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что за сутки в результате атаки ВСУ погиб один житель Херсонской области, еще двое пострадали. Также повреждения имущества и инфраструктуры зафиксировали в 10 районах.

До этого ВСУ ударили по медикам в Белгородской и Херсонской областях. В последней атаковали станцию скорой помощи в Ивановской ЦРБ, погиб один сотрудник, еще повреждения получили хозяйственная постройка и два автомобиля.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем мирном жителе после украинской атаки в Джанкое.