Один человек погиб в Крыму в результате украинской атаки

Один человек погиб из-за украинской атаки в Крыму. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале .

«Минувшей ночью Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке БПЛА. К сожалению, один человек — житель Джанкоя — погиб», — написал он.

Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, власти окажут им всю необходимую поддержку.

Накануне украинские силы ударили по медикам в двух регионах: Белгородской и Херсонской областях. В последней удар пришелся по станции скорой помощи Ивановской ЦРБ, один сотрудник погиб, также две машины и хозяйственная постройка получили повреждения.

В этот же день в Саратовской области один человек погиб в результате удара ВСУ. Губернатор Роман Бусаргин заявил, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.