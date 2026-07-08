ВСУ ударили по медикам в двух регионах: погиб сотрудник больницы

Губернатор Сальдо: в результате атаки по Ивановской ЦРБ погиб сотрудник больницы

Сегодня одновременно в двух регионах — Херсонской и Белгородской областях — беспилотники ВСУ атаковали медучреждения и медперсонал. Об этом сообщили губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и оперштаб Белгородской области.

В Херсонской области удар пришелся по станции скорой помощи Ивановской ЦРБ. Повреждены две машины и хозяйственная постройка, погиб сотрудник больницы.

Сальдо в своем сообщении в телеграм-канале назвал атаку преступлением против людей и пообещал, что киевский режим ответит. Информация о последствиях удара уточняется.

В Белгородской области в поселке Борисовка дрон взорвался в непосредственной близости от автомобиля скорой помощи. Как сообщил оперативный штаб региона, пострадали фельдшер и водитель, оба получили акубаротравмы.

Одного из мужчин госпитализировали в белгородскую больницу, второй лечится амбулаторно. У транспорта посечены кузов и лобовое стекло.

Ранее губернатор Краснодарского края Евгений Балицкий сообщил, что украинский беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус Краснодар — Мелитополь в Запорожской области.