Силы ПВО за неделю сбили более 2800 дронов над Россией

Украинские беспилотники продолжили атаковать регионы России. За неделю с 23 по 26 марта силы ПВО обезвредили более 2,8 тысячи летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минобороны.

Максимальное количество беспилотников военные сбили 25 марта, 543 штуки. Немного меньше, 526 БПЛА, перехватили 23 марта.

Украинские боевики нацелили БПЛА на Белгородскую, Курскую, Брянскую области, Крым и другие регионы. Большинство атак предотвратили над Центральной Россией.

В ночь на 29 марта силы ПВО уничтожили 203 БПЛА самолетного типа. Рекордной за неделю стала ночь на 25 марта, когда перехватили 389 беспилотников. Их засекли в том числе над Ленинградской областью и московским регионом.

Ранее два дрона рухнули в Финляндии. Премьер-министр страны Петтери Орпо подтвердил, что они, вероятнее всего, принадлежали Украине.