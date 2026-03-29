Два украинских дрона рухнули в Финляндии: премьер Орпо выступил с жестким заявлением

Yle: два украинских беспилотника упали в Финляндии

На территории Финляндии упали два беспилотных летательных аппарата. Информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщило Yle .

Один из беспилотников — AN196 — идентифицировали военно-воздушные силы страны утром 29 марта в районе Коуволы. О принадлежности второго дрона пока неизвестно.

«Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже», — заявил Орпо.

Он подчеркнул, что Финляндия не сбивала беспилотники — они упали сами.

Позже Yle опубликовало данные о еще одном дроне, который приземлился на лед в районе города Эспоо. Полиция оцепила территорию и начала проверку.

Ранее упавшие БПЛА вызвали панику в Эстонии. Местные жители признались, что из-за страха захотели переехать в другие страны.