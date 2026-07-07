Силы ПВО за день уничтожили 190 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за 12 часов уничтожили 190 украинских беспилотников. Статистику предоставило Министерство обороны в мессенджере «Макс» .

«В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 190 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в Минобороны.

Украинские БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

За сутки на подлете к Москве силы ПВО сбили 51 беспилотник ВСУ. На место падения фрагментов уничтоженных БПЛА работали экстренные службы.

За прошедшую ночь над территорией России уничтожили 452 украинских беспилотника.