Число сбитых на подлете к Москве беспилотников за сутки превысило 50

Средства противовоздушной обороны за сутки нейтрализовали на подлете к столице 51 беспилотник. Об этом в «Максе» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.

«Сбиты два беспилотника, летевших на Москву», — написал мэр.

Ночью военные перехватили и уничтожили над регионами более 450 аппаратов. Атаки отразили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областях, в Московском регионе, Коми, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь отметил, что налеты беспилотников отразили в Миллеровском, Семикаракорском, Багаевском, Тарасовском и Кашарском районах.