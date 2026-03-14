Силы ПВО за 10 часов уничтожили над Россией 280 беспилотников

Над территорией восьми регионов России с 11:00 засекли и уничтожили 280 украинских беспилотников. Из них около полусотни обезвредили на пути к Москве, сообщила пресс-служба Минобороны.

В течение 10 часов, с 11:00 до 21:00, дежурные силы ПВО уничтожили 280 БПЛА самолетного типа. Их засекли над территорией восьми регионов, включая Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Тверскую, Смоленскую, Курскую области, Московский регион и Краснодарский край. Из них 47 дронов направлялись в сторону Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отбитой атаке. Первые беспилотники обезвредили около полудня.

В Краснодарском крае на месте падения обломков беспилотников разгорелся пожар. Загорелись технические установки на Афипском НПЗ. В течение нескольких часов потушили огонь.