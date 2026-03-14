Нефтезавод загорелся на Кубани после падения обломков БПЛА

В результате падения обломков украинских беспилотников ночью 14 марта начался пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«На Афипском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА. Загорелись технические установки», — заявили в пресс-службе.

В оперштабе уточнили, что информация о пострадавших не поступала. На месте работают специальные и оперативные службы, идет ликвидация возгорания.

Минобороны России утром в субботу сообщило об уничтожении 87 беспилотников над территорией регионов России, в том числе 16 — в небе над Краснодарским краем.

Кроме того, дрон боевиков атаковал порт «Кавказ» в Темрюкском районе, ранения получили три человека. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.