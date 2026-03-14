На Кубани потушили пожар на Афипском нефтезаводе

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, возникший после падения обломков беспилотника, полностью ликвидировали. Об этом сообщил глава района Алексей Чеверев .

Возгорание произошло в ночь на 14 марта. В результате падения фрагментов БПЛА воспламенились технические установки. Пострадавших нет, уточнил чиновник.

Это не первый случай атак на объекты топливно-энергетического комплекса в регионе. Несколько дней назад по той же причине начался пожар на территории нефтяной базы в Тихорецком районе. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин сообщил, что пламя потушили силами 273 человек и 72 единиц техники.

ВСУ также снова пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани. Направлявшихся к ней 10 беспилотников ликвидировали, объект повреждений не получил.