Количество уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 47

Дежурные расчеты сил ПВО поздним вечером 14 марта сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. Общее количество обезвреженных БПЛА достигло 47. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Атака началась около полудня, о первых двух сбитых беспилотниках Собянин сообщил в 12:27. Дроны продолжали лететь, и к 21:03 стало известно о 47 БПЛА, сбитых в течение дня на подлете к Москве.

В ночь на 14 марта военные перехватили 87 дронов над российскими регионами. Среди них 16 БПЛА сбили над Краснодарским краем. Упавшие на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода спровоцировали пожар.