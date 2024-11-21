Силы ПВО в Севастополе сбили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем
Развожаев заявил о сбитой ракете «Нептун» при отражении атаки ВСУ на Севастополь
Дежурные средства противовоздушной обороны Севастополя сбили запущенную украинскими боевиками противокорабельную ракету «Нептун» на Черным морем. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, обломки упали в акватории на значительном удалении от берега.
Воздушную тревогу в городе объявили в 16:11, а уже через семь минут Развожаев сообщил о сбитой ракете.
«По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета „Нептун“ над акваторией на значительном отдалении от берега», — написал глава Севастополя.
На момент написания материала воздушную угрозу для Севастополя сняли. В общей сложности она продолжалась 27 минут.
До этого угрозу ракетной опасности в Севастополе объявляли 2 ноября. Но, кроме обстрелов города, украинские боевики также действовали тайно. В середине прошлой недели в Гагаринском районе города взорвался автомобиль. Следователи завели уголовное дело о теракте.
По данным «Коммерсанта», при взрыве погиб начальник штаба, заместитель командира бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан первого ранга Валерий Транковский. По предварительной информации, за детонацией машины стояли сотрудники СБУ.