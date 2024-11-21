Силы ПВО в Севастополе сбили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем

Развожаев заявил о сбитой ракете «Нептун» при отражении атаки ВСУ на Севастополь

Дежурные средства противовоздушной обороны Севастополя сбили запущенную украинскими боевиками противокорабельную ракету «Нептун» на Черным морем. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев , обломки упали в акватории на значительном удалении от берега.

Воздушную тревогу в городе объявили в 16:11, а уже через семь минут Развожаев сообщил о сбитой ракете.

«По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета „Нептун“ над акваторией на значительном отдалении от берега», — написал глава Севастополя.

На момент написания материала воздушную угрозу для Севастополя сняли. В общей сложности она продолжалась 27 минут.

До этого угрозу ракетной опасности в Севастополе объявляли 2 ноября. Но, кроме обстрелов города, украинские боевики также действовали тайно. В середине прошлой недели в Гагаринском районе города взорвался автомобиль. Следователи завели уголовное дело о теракте.

По данным «Коммерсанта», при взрыве погиб начальник штаба, заместитель командира бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан первого ранга Валерий Транковский. По предварительной информации, за детонацией машины стояли сотрудники СБУ.