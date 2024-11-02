В Севастополе объявили режим воздушной тревоги

Ракетную тревогу объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — написал он.

Развожаев прикрепил к сообщению видеоролик о поведении в условиях воздушной тревоги. Правительство призвало горожан не подходить к окнам, спуститься в укрытие или войти в капитальное здание.

До этого ракетную опасность в Севастополе объявляли 28 октября.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 ноября системы ПВО перехватили и сбили 83 украинских беспилотника. Больше всего — 36 дронов — ликвидировали над Курской областью, еще 20 сбили в Брянской, 12 БПЛА уничтожили в Крыму.