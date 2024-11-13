СК возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля в Севастополе

Следственный комитет России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

Взрыв самодельной взрывчатки произошел в Гагаринском районе Севастополя, дело возбудили по статьям «совершение теракта, повлекшего умышленную гибель людей» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

О подрыве автомобиля в Севастополе сообщил Mash. Водителю оторвало обе ноги.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что погибшим в результате теракта оказался военнослужащий. Спасатели прибыли на место через шесть минут после поступившего в службы спасения сообщения.