СК возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля в Севастополе

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что погибшим в результате теракта оказался военнослужащий. Спасатели прибыли на место через шесть минут после поступившего в службы спасения сообщения.
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