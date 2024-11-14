Взрыв в Севастополе унес жизнь начштаба бригады ракетных кораблей ЧФ

Из-за подрыва автомобиля в Севастополе 13 ноября погиб начальник штаба, заместитель командира бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан первого ранга Валерий Транковский. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Заказчиками подрыва машины могли быть сотрудники СБУ. По словам местных жителей, взрыв был такой силы, что они сначала приняли его за ракетный удар. Спасатели вытащили из сильно поврежденной машины тяжелораненого мужчину, но спасти его не удалось.

По информации «Коммерсанта», злоумышленники использовали безоболочное СВУ фугасного типа и подорвали его на расстоянии. Исполнитель преступления находился неподалеку и привел взрывчатку в действие с помощью кнопки пульта или мобильного телефона.

Взрыв произошел в Гагаринском районе Севастополя. СК возбудил уголовное дело по статьям «Совершение теракта, повлекшего умышленную гибель людей» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что жертвой взрыва стал военнослужащий.