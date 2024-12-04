Силы ПВО утром 4 декабря уничтожили 11 украинских БПЛА над 5 регионами России
Дежурные силы ПВО утром 4 декабря сбили 11 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Шесть БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, два — над Курской, а также по одному над Калужской, Рязанской и Брянской.
Ранее в среду Минобороны сообщило о ликвидации 24 украинских БПЛА над шестью регионами РФ — Краснодарским краем, Ростовской, Брянской, Белгородской, Астраханской и Рязанской областями.
В ночь на 1 декабря украинский беспилотник влетел в жилой многоэтажный дом в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате атаки погиб ребенок, отмечал глава региона Александр Богомаз.
Кроме того, боевики атаковали дроном движущийся автомобиль в селе Березовка Белгородской области. Машину посекли осколки, двоих пострадавших отвезли в больницу с баротравмами.