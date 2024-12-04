Почти 25 беспилотников сбили над шестью регионами России

Средства противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотника в небе над шестью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над территорией Ростовской области, по пять — над Брянской и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской и один — над Астраханской.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что ПВО в районе Таганрога уничтожила сразу 12 украинских беспилотников. По его словам, оперативные службы повреждений на земле и пострадавших не зафиксировали.

Ранее стало известно, что бизнесмен из Московской области потратит отсуженные у немецкого автопроизводителя BMW 300 миллионов рублей на закупку дронов для участников специальной операции.