Украинский дрон атаковал авто под Белгородом, двое пострадали

Украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Березовка Борисовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Пострадавших с баротравмами бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Гладков.

Автомобиль посекло осколками. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ночью военные нейтрализовали восемь украинских дронов в Белгородской области. Еще три беспилотника сбили над акваторией Черного моря.

Ранее машина с двумя мужчинами подорвалась на мине в белгородском селе. Водитель и пассажир выжили, но один из мужчин получил осколочные ранения руки.