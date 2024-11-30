Украинский дрон атаковал авто под Белгородом, двое пострадали

Украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Березовка Борисовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших с баротравмами бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Гладков.
Автомобиль посекло осколками. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ночью военные нейтрализовали восемь украинских дронов в Белгородской области. Еще три беспилотника сбили над акваторией Черного моря.
Ранее машина с двумя мужчинами подорвалась на мине в белгородском селе. Водитель и пассажир выжили, но один из мужчин получил осколочные ранения руки.
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