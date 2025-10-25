Силы ПВО уничтожили седьмой БПЛА, летевший на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны уничтожили седьмой за ночь украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Ранее Собянин сообщал о ликвидации шести беспилотников, летевших на столицу — в 02:28, 03:15, 03:49, 03:54 и в 04:10.

Днем ранее беспилотник врезался в многоэтажный дом в Красногорске, пострадали пять человек, среди них ребенок, а также три квартиры. Власти городского округа пообещали возместить ущерб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в центре Рошаля восьмилетнему мальчику провели операцию по удалению осколков из ран. Сейчас здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает, в палате рядом с ним находится бабушка.