На подлете к Москве сбили шестой беспилотник

Силы ПВО сбили шестой за ночь беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — объявил он.

Начиная с полуночи военные обезвредили шесть беспилотников. Собянин не уточнил масштабы последствий на земле.

Не меньше трех взрывов прогремели в районе Красногорска, сообщил Telegram-канал Shot. Атака на город продолжается второй день, ранее дрон врезался в многоэтажку. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Городские власти помогут им с временным жильем и ремонтом, приведут дом в порядок и выплатят компенсации.

Несколько беспилотников засекли в Тосненском и Киришском районах Ленинградской области. Никто не пострадал.