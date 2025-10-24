Рассказал всю свою жизнь: стало известно о состоянии раненного при атаке на Красногорск ребенка

Мальчик Богдан, пострадавший при атаке беспилотника на жилой дом в Красногорске, находится в стабильном состоянии в травматологическом отделении, суставы и жизненно важные органы не задеты. Об этом сообщила главный врач Детского клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

По ее словам, хирургам пришлось извлечь около 10 осколков бетона. Кроме того, ребенок получил психологическую травму, с ним с утра работал специалист.

«Он от тревоги нам все подробно рассказывал. Фактически всю свою жизнь. Понятно, что это следствие испуга», — рассказала Шаповаленко.

Душевные раны у Богдана будут заживать дольше, чем физические, добавила она. Говорить о выписке маленького пациента пока рано. Мама и бабушка мальчика, тоже пострадавшие при взрыве, находятся в другой больнице в состоянии средней тяжести.

Пострадавшего также навестила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

«С ним все хорошо. Он — молодец! Желаю скорейшего выздоровления!» — написала она в Telegram-канале.

Беспилотник попал в здание жилого комплекса «Изумрудные Холмы» рано утром. Пострадали пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.