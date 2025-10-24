Пострадавшие от атаки беспилотников жители Красногорска получат материальную помощь

В ночь на 24 октября в Красногорске в результате атаки беспилотника пострадали пять человек: четверо взрослых и ребенок. Руководитель муниципалитета Дмитрий Волков навестил жителей, находящихся сейчас на лечении в госпитале. Они получат материальную помощь.

Как рассказали в пресс-службе администрации Красногорска, Дмитрий Волков одним из первых приехал на место происшествия. Он пообещал, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь: им предоставят временное жилье и помогут с ремонтом квартир в доме, куда попал беспилотник.

Помимо этого, собственникам жилья положены региональные выплаты по 100 тысяч рублей. А зарегистрированным на территории Московской области — по 300 тысяч рублей.

Сейчас жители проходят лечение Красногорской больнице и в Центре имени Рошаля. Администрация муниципалитета обеспечила их всем необходимым: от удобной одежды до предметов гигиены и посуды.