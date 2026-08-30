360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    БПЛА упал в районе НПЗ в Ленинградской области

    Фото: РИА «Новости»

    В Ленинградской области в результате атаки украинских БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне города Кириши. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Глава региона отметил, что над территорией области сбили 42 беспилотника. По его словам, боевая работа продолжается.

    «В результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши зафиксировано возгорание, экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор.

    До этого Дрозденко в 02:06 сообщал о введении режима беспилотной опасности. Губернатор предупреждал жителей Ленобласти о возможном понижении скорости мобильного интернета.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 10 беспилотников, летевших в направлении Москвы.