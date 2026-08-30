БПЛА упал в районе НПЗ в Ленинградской области
В Ленинградской области в результате атаки украинских БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне города Кириши. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона отметил, что над территорией области сбили 42 беспилотника. По его словам, боевая работа продолжается.
«В результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши зафиксировано возгорание, экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор.
До этого Дрозденко в 02:06 сообщал о введении режима беспилотной опасности. Губернатор предупреждал жителей Ленобласти о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 10 беспилотников, летевших в направлении Москвы.