В Московской области объявили ракетную опасность

На территории Подмосковья объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил канал РСЧС региона.

Жителей просят оставаться дома и не приближаться к окнам, либо пройти в укрытие.

Тем, кто находится на открытом воздухе или в автотранспорте, следует укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Мобильный интернет может работать с перебоями. Снимать беспилотники и работу средств противовоздушной обороны строго воспрещается. При обнаружении упавших беспилотных аппаратов или их обломков следует позвонить по телефону «112».

Ранее ракетную опасность в Подмосковье объявляли утром 23 июня. Для получения оповещений жителям региона рекомендуют установить приложение «112 МО».