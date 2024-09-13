Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Брянской областью

Богомаз: еще 4 беспилотника уничтожили над Брянской областью

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили еще четыре вражеских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул он.

Глава региона поблагодарил подразделения ПВО за работу. Брянская область за ночь подверглась атаке беспилотников. Богомаз сообщал, что силами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотника около 01:00 и еще два — в районе 06:00.

Также массированной атаке дронов регион подвергся в ночь на 10 сентября. Тогда средства ПВО сбили 59 украинских беспилотников.

Об опасности атаки дронов предупреждали жителей Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны наготове.

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