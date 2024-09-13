Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили еще четыре вражеских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул он.
Глава региона поблагодарил подразделения ПВО за работу. Брянская область за ночь подверглась атаке беспилотников. Богомаз сообщал, что силами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотника около 01:00 и еще два — в районе 06:00.